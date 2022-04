Premium Het beste van De Telegraaf

Wegvallen Boscagli hakt er hard in PSV aangeslagen richting Europese kraker

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-coach Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Het wegvallen door blessureleed van Olivier Boscagli en Noni Madueke in de aanloop naar de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City is hard aangekomen bij PSV.