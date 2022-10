Ook Zverev niet present Oranje treft in Davis Cup Finals mogelijke opponent Spanje zonder Nadal

Kopieer naar clipboard

Rafael Nadal bezorgde Spanje in 2019 het winnende punt en daarmee de Davis Cup. Ⓒ ANP/HH

MADRID - Spanje treedt volgende maand zonder Rafael Nadal aan op de Davis Cup Finals in Malaga. De Spaanse ploeg wordt aangevoerd door Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld. Spanje is mogelijk de tegenstander van Nederland in de halve finales.