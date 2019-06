Gastland Frankrijk blijft winnen met hulp van VAR

Vreugde bij de speelsters van Frankrijk na de benutte strafschop: 2-1. Ⓒ BSR Agency

NICE - Frankrijk heeft bij het WK voetbal in eigen land ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. Het gastland was in Nice met 2-1 te sterk voor Noorwegen. Eugénie Le Sommer maakte in de 72e minuut het winnende doelpunt uit een strafschop, die na interventie van de VAR was toegekend.