Domper Ten Hag en Manchester: Eriksen maanden aan de kant

Afgelopen zaterdag raakte Eriksen in de strijd om de FA Cup geblesseerd na een tackle van Reading-spits Andy Carroll. De Engelse spits kreeg geen kaart voor zijn actie, maar kon later toch het veld verlaten nadat hij voor de tweede keer geel had gekregen.

De 30-jarige Eriksen is een vaste waarde bij Manchester. De Deen speelde sinds komst afgelopen zomer op Old Trafford 31 keer in het shirt van de Mancunians.

Tekst gaat verder onder de tweet

"Je kunt geen beleid maken op dergelijke zware blessures"

„Hij is teleurgesteld en ik uiteraard ook”, zei Ten Hag bij Sky Sports. „Maar in het topvoetbal kan dit nu eenmaal gebeuren en we moeten ermee omgaan. Je kunt geen beleid maken op dergelijke zware blessures, dus is het praktisch onmogelijk op de laatste dag van de transferperiode een vervanger te vinden. Maar we zitten goed in de middenvelders en hebben spelers die zijn positie kunnen overnemen”, aldus de Nederlander.

Eriksen werd in de zomer van 2021 tijdens het EK op het veld getroffen door een hartstilstand. Hij moest tijdens het duel met Finland gereanimeerd worden en kreeg later in het ziekenhuis een inwendige defibrillator. Als gevolg daarvan werd zijn contract bij de Italiaanse club Internazionale ontbonden. Nadat hij een tijdje had meegetraind bij Jong Ajax, maakte Eriksen bij Brentford in februari 2022 zijn officiële rentree als profvoetballer.