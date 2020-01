Arantxa Rus baalt van gemiste kansen: ’Maar ja, dat is altijd achteraf’

De nummer 93 van de wereldranglijst verloor in twee sets van de als tiende geplaatste Amerikaanse: 7-6 (3) 6-2. „Zij stond er op de momenten dat zij er moest staan. Dat is haar kwaliteit”, beaamde de 29-jarige Nederlandse in Melbourne bij de NOS.

„Ik heb veel breakkansen gehad en er niet één kunnen pakken en zij pakte ze wel. Keys serveerde ook goed op de beslissende punten. Misschien had ik mijn returns iets dieper moeten slaan en nog iets meer ervoor moeten gaan, maar ja, dat is altijd achteraf.”

Rus was niettemin tevreden dat ze voor de eerste keer sinds Wimbledon 2012 weer eens de tweede ronde had gehaald van een grandslamtoernooi. In de eerste ronde versloeg ze de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld. „Ik kan dit niveau goed aan. Ik ben daar niet verbaasd over, maar ik ben wel blij met het niveau dat ik hier gehaald heb. Dus ja, gewoon weer verdergaan.”