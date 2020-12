Mathieu van der Poel klopt Wout Van Aert ook in het veld en pakt wereldbeker Namen

De aandacht ging in Namen natuurlijk vooral uit naar de eerste clash sinds de Ronde van Vlaanderen tussen Van der Poel en Van Aert. Maar het was iemand anders die in de eerste ronden de show stal. Pidcock maakte mooi weer, mede doordat Van der Poel een paar slippertjes maakte in de modder.

Van der Poel kon, net zoals Van Aert en Michael Vanthourenthout, wel steeds weer terugkeren bij de Brit, maar bij elke versnelling pakte Pidcock een aantal seconden voorsprong. De eerste echte aanval kwam in ronde drie. Van der Poel en Van Aert achtervolgden even samen, totdat de Nederlander er alleen vandoor ging. Net op het moment dat hij het gat met Pidcock leek te hebben dichtgereden, versnelde de Brit andermaal.

Uiteindelijk kwam Van der Poel toch vooraan, mede doordat Van Aert sterk uit de achtergrond kwam opzetten. Het werd Pidcock vervolgens iets te veel en al snel moest hij gaatjes laten bij de twee kemphanen. Niet veel later, bij het ingaan van de slotronde, moest ook Van Aert ruimte laten en reed Van der Poel twee tellen weg.

Het bleek de voorbode voor meer, want uiteindelijk reed Van der Poel nog de nodige tellen weg. Het betekende zijn vijfde overwinning in de modder in Namen. Van de laatste zes edities won hij alleen die van 2017 niet.

Lucinda Brand oppermachtig bij de vrouwencross

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand haar topvorm in het veldrijden onderstreept met een machtige zege. Ze liet Denise Betsema in het begin van de zware cross even uitrazen, maar toen ze de Texelse eenmaal voorbij was soleerde ze naar haar tweede wereldbekerwinst van deze winter. Brand won eerder ook al in het Tsjechische Tabor. Ze boekte al haar achtste zege van dit seizoen.

De Amerikaanse Clara Honsinger mengde zich tussen de Nederlandse toprijdsters en eindigde als tweede op 29 seconden. Betsema reed naar de derde plaats. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado werd op gepaste afstand vierde.

Brand was in haar element op het modderige parcours op de Citadel van Namen. Ze nam de glibberige en vaak steile blubberstroken vrijwel foutloos, terwijl de concurrenten achter haar meermaals onderuit gingen. De Rotterdamse won voor het derde jaar op rij de veldrit in Namen