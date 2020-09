Live Tour: Laatste Alpenrit in volle gang

Volg de 18e etappe in de Tour de France hier van minuut tot minuut via onze Live Widget.

Hoogtepunt van de dag lijkt de beklimming van de Montée du Plateau des Glières te worden. Het is de laatste col van deze Tour die in de buitencategorie - de zwaarste klasse - is gerangschikt. Na de klim, waar bovenaan bonificatieseconden te verdienen zijn, volgt nog een onverharde strook van een kleine 2 kilometer omhoog. Daarna is het nog een kleine 30 kilometer richting finishplaats La Roche-sur-Foron, waar de laatste 500 meter weer licht oplopen. De finish wordt verwacht iets voor 17.30 uur.

Roglic verdedigt een voorsprong van 57 seconden op zijn landgenoot Tadej Pogacar. De Colombiaan Miguel Ángel López is de nummer 3 in het algemeen klassement. Hij moet 1 minuut en 26 seconden goedmaken. Dat kan donderdag in de laatste bergrit, terwijl er zaterdag nog een individuele tijdrit volgt over 36 kilometer met de finish bergop in de Vogezen.

Vooruitblik Boogerd:

„Normaal gesproken gaan we van de klassementsmannen dezelfde namen van voren zien als een dag eerder. Als het koers is, zullen er lijken te zien zijn, want de vermoeidheid is echt toegeslagen in het peloton”, blikt Michael Boogerd vooruit op de achttiende etappe in de Ronde van Frankrijk.

„Met vijf beklimmingen is het nog een loodzware laatste bergetappe, waar sommigen alsnog door het ijs kunnen zakken. Je zag in de rit naar de Col de la Loze dat bijna niemand iets extra’s kan, behalve Miguel Angel Lopez die het in het slot probeerde”, vervolgt de columnist van Telesport.

„Achter Primoz Roglic en Tadej Pogacar staat hij derde en Richie Porte volgt daarachter op dik anderhalve minuut. Er kunnen zeker nog verschuivingen zijn, maar het klassement is voor het grootste deel wel opgemaakt.”

Boogerd: „Ik ben toch benieuwd wie en of er nog iemand iets gaat proberen, want ook hier zullen de meesten vooral hun plekje in de toptien willen verdedigen. Als Pogacar nog de Tour wil winnen zal hij nog wel wat van die 57 seconden achterstand af moeten halen, want dat verschil in de tijdrit van zaterdag goedmaken zie ik niet gebeuren.”

