Uitslagen en standen Tour de France

De klassementsmannen doen elkaar geen pijn in 18e etappe Tour. Ⓒ ANP/HH

Ook in de laatste Alpenetappe van de Tour de France kwam het geel van Primoz Roglic geen moment in gevaar. De rit werd gewonnen door Michal Kwiatkowski, die Ineos-teamgenoot Richard Carapaz in een merkwaardig slot voorbleef.