Vooruitblik Tour: ’Als het koers is, zullen er ’lijken’ te zien zijn’

„Met vijf beklimmingen is het nog een loodzware laatste bergetappe, waar sommigen alsnog door het ijs kunnen zakken. Je zag in de rit naar de Col de la Loze dat bijna niemand iets extra’s kan, behalve Miguel Angel Lopez die het in het slot probeerde”, vervolgt de columnist van Telesport.

„Achter Primoz Roglic en Tadej Pogacar staat hij derde en Richie Porte volgt daarachter op dik anderhalve minuut. Er kunnen zeker nog verschuivingen zijn, maar het klassement is voor het grootste deel wel opgemaakt.”

Bekijk ook: Mentale opsteker Primoz Roglic

Boogerd: „Ik ben toch benieuwd wie en of er nog iemand iets gaat proberen, want ook hier zullen de meesten vooral hun plekje in de toptien willen verdedigen. Als Pogacar nog de Tour wil winnen zal hij nog wel wat van die 57 seconden achterstand af moeten halen, want dat verschil in de tijdrit van zaterdag goedmaken zie ik niet gebeuren.”

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.