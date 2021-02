Defensieve fouten doen PSV de das om in Griekenland

Met de teruggekeerde Mario Götze in de basis, voor het eerst sinds 22 december, maar zonder Mohamed Ihattaren begon PSV aan het duel bij de koploper van Griekenland. De eerste minuten gingen vrij geruisloos voorbij, maar bij de eerste de beste kans was het raak voor de thuisploeg. Mathieu Valbuena legde een vrije trap perfect op het hoofd van Andreas Bouchalakis, die Yvon Mvogo met een kopbal kansloos liet.

Ook aan de andere kant was het snel raak. Na een slap schotje van Donyell Malen was Eran Zahavi wel trefzeker. Het schot van de spits werd van richting veranderd, waardoor José Sá op het verkeerde been stond. Er waren weinig echte kansen in de eerste helft, maar haast wel elke kans was raak. Net op het moment dat PSV met een man minder stond vanwege een blessure bij Olivier Boscagli sloeg Olympiakos weer toe. Yann M'Vila kon geheel vrijstaand uithalen en zag zijn schot precies in de verre hoek draaien. Weer reageerden de Eindhovenaren snel en weer was het Zahavi. De Israëliër kopte dit keer knap raak.

Eran Zahavi houdt met zijn goals PSV in de race Ⓒ ANP/HH

Toch haalde PSV niet de rust met een gelijke stand. Timo Baumgartl, die net Boscagli had vervangen, stond te slapen bij het opbouwen en Youssef El Arabi profiteerde ervan. De Duitse mandekker ging even later weer in de fout, maar dit keer verzuimde het verder zo trefzekere Olympiakos toe te slaan. Tussendoor was er nog een aardige schietkans voor Zahavi, maar het bleek niet bij elke poging feest voor het goudhaantje van de avond.

Na rust leek PSV het achterin iets beter op orde te hebben en kwam het ook zelf weer aan een paar dreigende momenten toe. Uiteraard was wederom Zahavi bij het een en ander betrokken. Dit keer spatte zijn vrije trap uiteen op de paal.

De Grieken hielden zich naar mate de eerste helft vorderde vooral meer en meer bezig met tegenhouden. Dit terwijl PSV niet allerlei risico’s wilde nemen, wetende dat er over zeven dagen nog een return wacht in eigen huis. Een paar keer doken de Eindhovenaren nog wel op in het vijandelijke strafschopgebied, maar steeds werd het gevaar ongedaan gemaakt.

In de slotfase zette Olympiakos met een paar verse krachten toch nog een paar keer aan. Eerst voorkwam Jordan Teze een bijna zekere goal met een geweldige sliding, maar even later was het toch raak. Georgios Masouras had veel te veel vrijheid na een slechte interceptie van Philipp Max, toen hij vanaf de rand van het strafschopgebied uit kon halen en Mvogo voor de vierde keer op de avond de bal uit het net kon halen.

PSV weet zodoende dat het aan de bak moet volgende week tijdens de return. Dan moet er gewonnen worden met minimaal twee goals verschil om een ronde verder te komen in de Europa League.