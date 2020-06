Slowaakse oud-voetballer Marián Cisovsky (40) overleden aan ALS

Cisovsky speelde vijftien interlands. Hij werd met twee verschillende clubs uit de hoofdstad Bratislava in totaal drie keer kampioen van Slowakije en in 2013 veroverde hij met Viktoria Pilsen ook de landstitel in Tsjechië.

De Tsjechische club maakte op Twitter bekend dat Cisovsky is overleden. De Slowaak beëindigde in 2015 zijn carrière, nadat een jaar eerder bij hem ALS was geconstateerd. Viktoria Pilsen pakte dat seizoen opnieuw het kampioenschap, een titel die werd opgedragen aan Cisovsky.

Vorig jaar overleed de Limburgse voetballer Fernando Ricksen op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS.