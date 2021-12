Arsenal in slotfase onderuit tegen kwakkelend Everton

Op slag van rust maakte Martin Ødegaard namens de bezoekers het openingsdoelpunt. Richarlison zorgde met een kopbal in de 79e minuut voor de gelijkmaker. De Braziliaan kwam twee keer eerder tot scoren in het duel, maar beide goals keurde de arbitrage af. In de extra tijd haalde Demarai Gray doeltreffend uit: 2-1.

Voor Everton was het de eerste zege in een serie van negen competitiewedstrijden. De club uit Liverpool won op 25 september voor de laatste keer in de Premier League (2-0 tegen Norwich City). Arsenal liet na de voorgaande nederlaag bij Manchester United (3-2) opnieuw 3 punten liggen. De Londense club zakte naar de zevende plek.

Brands

Het rommelt al geruime tijd bij middenmoter Everton. Zondagavond raakte bekend dat Marcel Brands was opgestapt als technisch directeur. Volgens de voormalige topman van onder meer AZ en PSV was er een duidelijk verschil in visie met het bestuur. Bij de bevestiging van het vertrek van Brands, die in april zijn contract nog verlengde tot medio 2024, sprak de clubleiding nog wel expliciet het vertrouwen uit in coach Benitez.

Uit protest tegen het beleid van het bestuur en de slechte resultaten verliet een groepje fans van Everton maandagavond al in de eerste helft het stadion.