’Zelfs bij tien coronagevallen kan een F1-race doorgaan’

In Melbourne, de openingsrace van het seizoen, werd begin maart het raceweekend geannuleerd nadat er bij de F1-teams verschillende coronagevallen waren geconstateerd. Mocht zoiets de komende maanden opnieuw voorvallen dan zal er volgens Saillant volledig anders worden gereageerd.

„Ik denk dat de situatie tussen Melbourne en nu volledig anders is omdat onze kennis over het virus veranderd is”, aldus Saillant tegenover Sky Sports. „Het is mogelijk om preventiemaatregelen te nemen en op heel wat zaken te anticiperen.”

„Indien we een positief geval hebben, of misschien zelfs tien coronagevallen, dan kan je dit perfect managen met een speciale aanpak voor de positieve gevallen. Medisch gezien is er geen enkel probleem.”