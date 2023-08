Ronald Koeman mag gestopte Luuk de Jong altijd bellen

Bondscoach Ronald Koeman mag Luuk de Jong altijd polsen voor een terugkeer in Oranje. De kans dat dat gesprek daadwerkelijk leidt tot een rentree is niet zo groot. Dat liet de 33-jarige De Jong blijken voor de camera van RTL7, kort nadat hij zich met PSV ten koste van Rangers FC (5-1) voor het hoofdtoernooi van de Champions League had geplaatst.

Luuk de Jong viert de 5-1 tegen Rangers FC. Ⓒ ANP/HH