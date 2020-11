Onderzoek naar eventuele nalatigheid bij dood Maradona

Argentijnse fans van Diego Maradona lopen afgelopen donderdag langs zijn kist in het presidentiële paleis. Ⓒ AFP

Het Argentijnse gerecht heeft een onderzoek geopend om te bepalen of er sprake is van nalatigheid bij het overlijden van Diego Maradona. Het parket wil nagaan of de voormalige topvoetballer de nodige zorg kreeg.