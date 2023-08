Herbeleef: Roord, Beerensteyn en Van Domselaar leiden Leeuwinnen naar laatste acht op WK

De Oranje Leeuwinnen hebben met moeite ten koste van Zuid-Afrika de kwartfinales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland bereikt. Het elftal van bondscoach Andries Jonker had aan een vroege treffer van Jill Roord en een doelpunt van Lineth Beerensteyn in de tweede helft genoeg voor de zege (2-0).

Oranje viert de vroege voorsprong. Ⓒ Getty Images