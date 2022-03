Statement Formule 1: ’Veiligheid is ons gegarandeerd’

Formule 1’s CEO Stefano Domenicali maakte dat vrijdagavond aanvankelijk al bekend, na onderhoud te hebben gehad met de tien teambazen. Zij waren unaniem vóór het doorgaan van de tweede race van het jaar in Jeddah, waar tijdens de eerste vrije training een raketaanval op een oliedepot plaatsvond. De rookwolken zijn nog steeds goed te zien in Jeddah. Het depot is gelegen op zo’n tien kilometer van het stratencircuit langs de Rode Zee.

De twintig coureurs gingen vervolgens met elkaar in beraad en dat onderhoud duurde ruim drie uur. Meerdere bronnen meldden dat enkele rijders twijfelden of ze wel wilden racen. Nadat Domenicali erbij werd geroepen, en later ook de teambazen, werd alsnog besloten dat de race doorgaat.

Een overzicht van het Jeddah Corniche Circuit. Ⓒ ANP/HH

„Na het veelbesproken incident van vrijdag, is er een uitgebreide discussie geweest tussen alle stakeholders, de autoriteiten en de veiligheidsinstanties, die volledige en gedetailleerde garanties hebben gegeven dat het evenement veilig is. Het is afgesproken met alle betrokkenen om een duidelijke en open dialoog te onderhouden tijdens het evenement en in de toekomst”, staat in het statement.

Domenicali stelde vrijdag al dat volgens de veiligheidsinstanties het Formule 1-circuit geen target is van de Jemenitische rebellen, die achter meerdere aanvallen in Saoedi-Arabië zitten. Hij stelde dat de autoriteiten, die ook met hun families op het circuit aanwezig waren, dat konden garanderen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei in een korte reactie dat het circuit ’vermoedelijk de veiligste plek in Saoedi-Arabië is’.

De coureursvakbond GPDA stelt dat het vrijdag een ’stressvolle dag’ was voor de coureurs en dat er in de onderlinge gesprekken meerdere opties zijn besproken.

Na het aanhoren van de Formule 1-top en de Saoedische overheid over de veiligheidsmaatregelen, is besloten toch door te gaan dit weekeinde.