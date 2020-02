Rekik verovert met Hertha spectaculair punt bij Düsseldorf

In de voor Düsseldorf desastreuze tweede helft schoot eerst Erik Thommy in eigen doel. Daarna maakte Matheus Cunha en ’echt’ doelpunt voor Hertha en vervolgens benutte Krzysztof Piatek een strafschop. In het eerste deel was Düsseldorf uitgelopen dankzij Kenan Karaman, Thommy en nogmaals Karaman.

Karim Rekik deed de hele wedstrijd mee bij Hertha BSC, Javairo Dilrosun bleef na de eerste helft in de kleedkamer achter. Hertha staat nu 13e, Düsseldorf 16e.

