’UFC zet vechtsportlegende Alistair Overeem (40) aan de kant’

Op sociale media kondigde zwaargewicht Overeem het nieuws aan. „De tijd zit erop, maar wat voor een tijd is het geweest. Als ik terugkijk op 10 jaar in de UFC, dan is het een ervaring voor het leven geweest. Megadank aan iedereen bij UFC, de fans en alle opponenten die ik in de loop der jaren ben tegengekomen.”

Hij vervolgt: „Ik had me geen beter carrièreverloop kunnen wensen. Speciale dank gaat uit naar Dana White en Lorenzo Fertitta voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Voor jullie vechten was zo’n grote eer.”

Het laatste gevecht van ’The Demolition Man’ voor de UFC was begin februari in Las Vegas, toen hij al bloedend in de tweede ronde knock-out ging tegen de Rus Alexander Volkov. De UFC heeft het nieuws zelf nog niet aangekondigd, maar Overeem is wel al uit de rankings gehaald.

In 2011 debuteerde Overeem bij de UFC. Voor de UFC vocht hij in voor de bonden Strikeforce, Dream en deed hij ook aan K1. In 2010 schreef hij de K1 World Grand Prix op zijn naam en daarmee was hij de enige vechtsporter ooit die wereldkampioen was in zowel het MMA als K-1.

Of Overeem bij een andere organisatie verdergaat als vechter is onduidelijk. „Voor nu doen wij verder geen uitspraken behalve dat we terugkijken op een geweldige 10 jaar UFC”, laat zijn management desgevraagd weten.