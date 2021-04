FC Groningen pakt met tien man in de slotfase de winst in Venlo

De belangen waren vooraf voor VVV-Venlo groot. De ploeg staat sinds een paar weken onder de degradatiestreep en wil nu Willem II weer voorbij steken. Een goed resultaat tegen de ploeg van Danny Buijs zou daarbij kunnen helpen.

FC Groningen was de betere ploeg in de eerste fase en gaf VVV-Venlo weinig ruimte om aan aanvallen te denken. Al vroeg werd de bovenkant van de lat geraakt, nadat Mohamed El Hankouri de bal binnen probeerde te lobben. De plannen van de bezoekers werden na twintig minuten echter overhoop gegooid door de eigen aanvoerder. Azor Matusiwa pakte een onnodige tweede gele kaart en moest de kleedkamer opzoeken.

VVV kreeg daardoor meer ruimte om de vijandelijke helft op te zoeken. Toch was het spaarzame doelgevaar voor rust vooral van de Groningers afkomstig, waarbij Jørgen Strand Larsen nog een keer het zijnet raakte.

Weinig kansen

Ook na rust bleek de formule van elf tegen tien er een voor weinig kansen. Een paar keer doken beide elftallen wel gevaarlijk op in elkaars strafschopgebied, maar keer op keer zat er op tijd een verdediger tussen. Pas in het slotkwartier kwamen er wat kansjes voor VVV, via uiteraard Giorgos Giakoumakis. Eerst kopte hij naast, om vervolgens de voeten van Sergio Padt te vinden.

De wedstrijden leek dus op een 0-0 af te stevenen, maar dat was gerekend buiten El Hankouri. Hij zette zijn tegenstander van de bal en knalde deze vanaf 25 meter in de verre hoek. VVV leek nog op gelijke hoogte te komen via Yahcuroo Roemer. Alleen omdat Giakoumakis de bal nog licht had getoucheerd, werd de treffer van de thuisploeg toch nog afgekeurd. De Griek kopte in de allerlaatste seconde zelf nog een keer naast.

Zodoende blijven de Limburgers in de eerste twee wedstrijden onder de nieuwe trainer Jos Lukuhay puntloos.