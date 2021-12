Denzel Dumfries en Stefan de Vrij met Inter aan kop in Serie A, Kylian Mbappé weer grote man bij PSG

Inter is nu, na zeventien speelronden, koploper met 40 punten. AC Milan (39), Atalanta (37) en Napoli (36) moeten nu in de achtervolging.

Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan hadden allebei een basisplaats bij Inter, dat na een half uur spelen de leiding nam via Lautaro Martínez. De Argentijn scoorde met een kopbal uit een corner. Kort voor rust liet Martínez een grote kans op nog een doelpunt liggen. Hij miste een strafschop.

Die misser brak Inter geenszins op. De thuisploeg liep na rust via Alexis Sánchez, Hakan Çalhanoglu en alsnog Martínez rap verder weg: 4-0.

Dumfries werd in de 72e minuut gewisseld. Op dat moment was de eindstand al bereikt.

Napoli verliest in Serie A ook thuiswedstrijd tegen Empoli

Napoli heeft zich in de Italiaanse voetbalcompetitie laten verrassen door Empoli. Patrick Cutrone maakte op curieuze wijze het enige doelpunt: 0-1. De spits scoorde in de 71e minuut uit een hoekschop met zijn hoofd, terwijl hij daar zelf vermoedelijk weinig weet van had. Cutrone kreeg de bal namelijk tegen zich aan gekopt door André Zambo Anguissa, die de bal van zijn eigen doel probeerde weg te koppen.

Napoli verloor vorig weekeinde al het thuisduel met Atalanta (2-3). Uit de laatste zes duels pakte het elftal van trainer van Luciano Spalletti slechts 5 punten. Napoli heeft de koppositie in de Serie A inmiddels ingewisseld voor de vierde plek.

Dries Mertens droeg de aanvoerdersband bij Napoli. De Belgische oud-PSV’er werd na ruim een uur spelen gewisseld. Datzelfde gold voor Hirving Lozano, ook een voormalig PSV’er.

Empoli steeg door de winst naar de zevende plek.

Mbappé leidt Paris SG met twee treffers langs Monaco

In de Franse competitie heeft koploper Paris Saint-Germain zich niet laten verrassen door subtopper Monaco. De sterrenploeg van coach Mauricio Pochettino zegevierde op eigen veld met 2-0. Beide treffers kwamen in de eerste helft op naam van Kylian Mbappé.

De Franse spits opende de score in de 12e minuut uit een strafschop, die door Angel Di María was afgedwongen. Vlak voor de rust was Mbappé opnieuw trefzeker met een geplaatst schot in de verre hoek, op aangeven van Lionel Messi. Daarna viel de productie bij PSG stil, maar Monaco kon niet terugkomen in de wedstrijd

Georginio Wijnaldum speelde bij de thuisclub de hele wedstrijd. Myron Boadu (ex-AZ) viel bij Monaco in de 55e minuut in.

PSG leidt met 45 punten uit achttien duels. Olympique Marseille, dat met 2-0 won bij Strasbourg, volgt als nummer 2 met 32 punten uit zeventien wedstrijden.