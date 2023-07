Lucinda Brand derde Nederlandse winnares Baloise Ladies Tour

Brand eindigde als vierde in de slotetappe. Voor de 34-jarige wielrenster is het de tweede zege op de weg dit seizoen. Ze boekte zaterdag haar eerste overwinning met de zege in de tijdrit in Knokke-Heist. Brand is na Marianne Vos (2017, 2018) en Ellen van Dijk vorig jaar de derde Nederlandse winnares.

Bekijk ook: VIDEO Overstekende toeschouwer veroorzaakt valpartij in Baloise Ladies Tour

Wielrenster Charlotte Kool was niet meer van start gegaan in Deinze. De 24-jarige renster van DSM-Firmenich, die de proloog en drie etappes won, was in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden. Ze was zaterdag in de tijdrit de leiderstrui kwijtgeraakt aan Brand.

Bekijk hier de tweet.

„Ik heb een goede dag doorgemaakt. Wij hadden het geheel met de ploeg wel onder controle”, zei Brand. „In de finale kregen we de steun van de andere ploegen die ook wel een kans zagen in een massasprint nu Kool er niet meer bij was. Ik kon nog naar de vierde plaats sprinten.”

Brand zal volgende week in de Tour de France Femmes in dienst rijden van haar kopvrouw Elisa Longo Borghini. „Ik hoop dat ik in de Tour echt mijn ding kan doen. Ik ken daarin mijn plaats. Werken in dienst van de ploeg. Ik ga nog wel de Ronde van Nederland rijden en dan begint mijn veldritseizoen. Maar eerst ga ik van deze eindzege genieten en dan keihard aan de bak in de Tour de France”, aldus Brand. De vrouwen-Tour begint op 23 juli.