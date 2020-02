’Olympische Spelen worden niet afgelast of uitgesteld door coronavirus’

„We willen nog eens benadrukken dat we geen afgelasting of uitstel van de Spelen in Tokio overwegen”, wordt Mori geciteerd in het Belgische Nieuwsblad. „We werken samen met de nationale overheid en gaan hier op een rustige manier mee om.”

Eerder al riepen de organisatoren van de Olympische Spelen een commissie in het leven die zich bezighoudt met het coronavirus en de mogelijke gevolgen ervan voor het evenement. Samen met vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties bekijkt de zogenoemde Taskforce Coronavirus Tegenmaatregelen bekeken in hoeverre de uitbraak van het besmettelijke virus in China een bedreiging vormt voor de Spelen die op 24 juli in de Japanse hoofdstad beginnen.