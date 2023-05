Grijpt Feyenoord zondag de landstitel? LIVE Eredivisie: Drie duels op Eredivisie-zaterdag

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking

De 32e speelronde in de Eredivisie staat uiteraard in het teken van Feyenoord. De Rotterdammers kunnen voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen worden. Om dit te bereiken moet de ploeg van Arne Slot zondag in De Kuip afrekenen met Go Ahead Eagles. Maar voor het zo ver is, staat er nog genoeg te gebeuren.