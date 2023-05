LIVE Eredivisie: Wijndal terug in de basis bij Ajax tegen FC Groningen

Zondag

14.30 uur: FC Groningen - Ajax

16.45 uur: Feyenoord - Go Ahead Eagles

20.00 uur: PSV - Fortuna Sittard

20.00 uur: AZ - FC Emmen

Vitesse - SC Cambuur 2-0

Vitesse heeft dankzij een thuiszege op het al gedegradeerde SC Cambuur een grote stap gezet naar directe handhaving in de Eredivisie. Dankzij twee doelpunten van de Poolse spits Bartosz Bialek in de tweede helft pakte de ploeg van trainer Phillip Cocu 3 belangrijke punten (2-0).

Zaterdag

FC Volendam - Sparta Rotterdam 2-1

Volendam is vrijwel zeker van behoud van de plek in de Eredivisie. En daarvoor is het veel dank verschuldigd aan Carel Eiting. Twee maal deponeerde de voormalig Ajacied de bal uit een corner op het hoofd van Xavier Mbuyimba. Het was voldoende voor een 2-1 zege op Sparta.

SC Heerenveen - Excelsior 0-0

Excelsior heeft in Friesland een punt gepakt in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Bij de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen bleef het 0-0. De Rotterdammers kregen in het Abe Lenstra-stadion de meeste kansen, maar slaagden er niet in deze te benutten.

FC Utrecht - RKC Waalwijk 2-0

FC Utrecht heeft zich definitief verzekerd van deelname aan de play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Michael Silberbauer was in de Galgenwaard met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk, dat met SC Heerenveen, NEC en Go Ahead Eagles strijdt om het vierde en laatste ticket. SC Heerenveen heeft daarvoor vooralsnog de beste papieren.

Vrijdag

FC Twente - NEC 4-0

Aan de hand van Vaclav Cerny en Virgil Misidjan boekte de ploeg van trainer Ron Jans een flitsende 4-0 zege. Cerny, Misidjan (twee keer) en Ricky van Wolfswinkel zorgden voor de treffers in het duel dat door Danny Makkelie vanwege een op het veld gegooide beker bier even werd onderbroken.