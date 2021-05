Guus Hiddink (74) herstelt van corona, Patrick Kluivert springt in bij Curaçao

Hiddink heeft Kluivert, die momenteel onder contract staat bij FC Barcelona tot 1 juli 2021, gevraagd om in te stappen als interim-bondscoach voor de komende periode. Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft - mede gezien zijn goede band met Hiddink en Kluivert - toestemming verleend voor de wedstrijden van de komende interlandperiode.

Curaçao speelt op 5 juni 2021 uit tegen de British Virgin Islands en sluit de eerste ronde van de kwalificatiewedstrijden af thuis tegen Guatemala op 8 juni 2021.

Patrick Kluvert Ⓒ ANP/HH

Hiddink, herstellende van Covid-19, redt het niet om aanwezig te zijn bij de komende interlandperiode. Met zijn keuze voor Kluivert, heeft Hiddink een stand-in aangewezen die het voetbal in de regio kent en zeker geen vreemde is van het team. Kluivert was in de periode 2015-2017 bondscoach van het Curaçaose elftal en heeft een warme band met het eiland. Als het team de komende twee wedstrijden wint, volgt meteen daarop Round 2 van de kwalificatiewedstrijden. Deze zullen op 12 juni en 15 juni gespeeld worden tegen de winnaar van groep D.

De bond wenst Hiddink „een spoedig herstel toe en bedankt Kluivert voor zijn beschikbaarheid en bereidbaarheid het team voor de komende periode onder zijn hoede te nemen.”