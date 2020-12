Lewis Hamilton geridderd door koningin Elizabeth

Hamilton staat op een lijst met 1239 namen die Buckingham Palace woensdagavond laat publiceerde. Dit jaar evenaarde Hamilton met zijn zevende wereldtitel het record van Michael Schumacher. De Mercedes-coureur heeft met 95 overwinningen in een Grand Prix de legendarische Duitser inmiddels al wel gepasseerd.

Sir (!) Lewis Hamilton is na Jackie Stewart en Sterling Moss de derde Britse Formule 1-coureur die geridderd is. De 35-jarige coureur mocht zich al lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen. Die titel kreeg hij nadat hij in 2008 voor het eerst wereldkampioen werd.

„Lewis is een grootheid in onze sport en zijn invloed is enorm, zowel in de Formule 1 als daarbuiten. Wat hij heeft bereikt is fenomenaal en daar komt nog meer bij”, aldus Stefano Domenicali, de nieuwe baas van de Formule 1. „Iedereen in de Formule 1 feliciteert hem met deze welverdiende erkenning van zijn prestaties en kijkt ernaar uit om meer van zijn genialiteit te zien in 2021.”