Russische voetballer Samochvalov (22) overleden tijdens training

Samochvalov werd tijdens een individuele training onwel en kwam later te overlijden. Wat er precies is gebeurd is vooralsnog onduidelijk. „De omstandigheden worden momenteel onderzocht”, schrijft Lokomotiv op de eigen website.

De verdediger stond sinds 2015 onder contract bij Lokomotiv, maar kwam nooit uit voor het eerste elftal. De laatste jaren kwam hij in actie voor Kazanka, het tweede elftal van Lokomotiv.

„Hij was een aardig en behulpzaam persoon. Een goede vriend. Lokomotiv is geschokt door wat er is gebeurd. Het geeft ons enorm veel verdriet. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Innokenti”, aldus Lokomotiv Moskou. Samochvalov laat een vrouw en zoon achter.