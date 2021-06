’Minder risico op corona bij EK-duel dan in supermarkt’

Oranje-fans in maart op de tribune van de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De nog niet zo lang geleden alarmerende dagelijkse coronacijfers van het RIVM dalen in hoog tempo en het maatschappelijk verkeer herneemt langzaam maar zeker zijn normale gang. Desondanks zijn bij EURO 2020, als groot evenement gedurende een pandemie, nog altijd strikte coronamaatregelen van kracht. „Door al die maatregelen is een bezoek aan de EK-wedstrijden qua kans op besmetting veiliger dan een bezoek aan een supermarkt”, aldus Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, die toernooidirecteur is van EURO 2020 in Amsterdam.