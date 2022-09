Sport kort: Duitse arbiter naar Amsterdam voor Ajax-Rangers FC

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Duitse scheidsrechter Stieler leidt duel Ajax met Rangers

11.23 uur: Scheidsrechter Tobias Stieler leidt woensdag de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League van Ajax tegen Rangers FC. Het duel wordt woensdag om 18.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Stieler krijgt assistentie van zijn landgenoten Christian Gittelmann en Eduard Beitinger. De Duitser Christian Dingert is de videoscheidsrechter.

Stieler leidde in november 2020 de uitwedstrijd van Ajax tegen Liverpool (1-0) in de Champions League. De Duitser floot de club uit Amsterdam ook op 7 augustus 2018 tijdens een uitwedstrijd tegen Standard Luik in de play-offs (2-2).

Vanmarcke wint in VS eerste Maryland Cycling Classic

07.54 uur: Sep Vanmarcke heeft de eerste editie van de Amerikaanse wielerwedstrijd Maryland Cycling Classic op zijn naam geschreven. De 34-jarige Belg van Israel Premier Tech was na 196,9 kilometer tussen Sparks en Baltimore de beste van een kopgroep van vijf renners.

Vanmarcke klopte in de sprint de Canadees Nickolas Zukowsky en de Amerikaan Neilson Powless. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op de 24e plaats op ruime achterstand van Vanmarcke.

Het is de eerste zege in drie jaar voor de Belgische wielrenner. Vanmarcke zegevierde voor het laatst op 1 september 2019 in de Bretagne Classic - Ouest-France. Hij won in 2012 Omloop het Nieuwsblad.