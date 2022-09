Sport kort: Zeilers Lambriex en Van de Werken prolongeren wereldtitel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Zeilers Lambriex en Van de Werken prolongeren wereldtitel

16:56 uur De Nederlandse zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben hun wereldtitel in de 49er-klasse geprolongeerd. Al voor de afsluitende medalrace stelden Lambriex en Van de Werken het goud veilig voor de kust van Halifax in Canada. Eind vorig jaar werd het Nederlandse duo al wereldkampioen in Oman. Lambriex (23) en Van de Werken (27) vormden op dat moment pas een paar maanden een zeilduo.

Bij de vrouwen koersen Odile van Aanholt en Annette Duetz in de St. Margarets Bay van Halifax ook af op de wereldtitel in de 49erFX.

Go Ahead legt Italiaanse verdediger Mattiello vast

16:54 uur Go Ahead Eagles heeft de Italiaanse verdediger Federico Mattiello vastgelegd. De 27-jarige Mattiello, die zijn loopbaan begon bij Juventus, heeft voor één seizoen getekend in Deventer.

Mattiello bekende Go Ahead vooral te kennen van het voetbalspel FIFA. "Ik heb met Go Ahead Eagles gespeeld op FIFA. Waarom? Vanwege het opvallende rood-gele tenue. En omdat er heel veel jonge spelers in dat team zaten", aldus de Italiaan.

Voor de verdediger wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij speelde in eigen land verder voor clubs als Bologna, Cagliari en SPAL.

Go Ahead Eagles is nog puntloos in de Eredivisie. Zaterdag verloor de ploeg van trainer René Hake, na een 2-0-voorsprong, met 4-3 van Feyenoord.

Sprinter Bol boekt in Groot-Brittannië eerste ritzege dit jaar

16:35 uur Cees Bol heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen binnen. De Noord-Hollandse sprinter won de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië. Bol (27) drukte in de Schotse stad Duns zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan de Brit Jake Stewart, al moest de jury wel de fotofinish bestuderen om een winnaar te kunnen aanwijzen.

"Jake en ik wisten na de finish allebei niet wie gewonnen had", erkende Bol, die daarom net als de Brit niet durfde te juichen. Stewart was na een etappe door Schotland over ruim 175 kilometer de sprint aangegaan. Bol slaagde er in de laatste meters in naast de Brit te komen en hij duwde zijn voorwiel net iets eerder over de finishlijn. "Het verschil was miniem, maar wel genoeg."

De laatste zege van de DSM-sprinter dateert van bijna anderhalf jaar geleden. Bol won toen een etappe in Parijs-Nice.

De Nieuw-Zeelander Corbin Strong, zondag winnaar van de eerste etappe in Groot-Brittannië, eindigde in Duns in de rode leiderstrui als derde en blijft het algemeen klassement aanvoeren. De Ronde van Groot-Brittannië bestaat uit acht etappes en eindigt zondag.

Commercieel directeur Decossaux verlaat KNVB na bijna 20 jaar

16:21 uur Commercieel directeur Jean Paul Decossaux gaat voetbalbond KNVB na bijna twintig jaar verlaten. Decossaux maakt begin volgend jaar plaats voor de 36-jarige Dave Dekker, die ook al twaalf jaar bij de KNVB werkt, met name in commerciële functies.

„Jean Paul heeft heel veel voor de KNVB betekend”, zegt Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. „Hij heeft de bond op commercieel gebied geleid van een pioniersfase naar de huidige fase, waarin we het Nederlandse voetbal structureel financieel kunnen ondersteunen.”

Decossaux begon in 2004 bij de KNVB als manager commerciële zaken. Eind 2009 werd hij commercieel directeur. Decossaux maakt op 1 februari plaats voor Dekker. „Dave is in feite opgeleid bij de KNVB en kent zowel de organisatie als het speelveld als geen ander”, aldus Van Leeuwen. „Zijn startpunt als commercieel directeur is de huidige commerciële strategie en van daaruit zullen nieuwe stappen worden gezet.” Volgens de KNVB stromen alle commerciële inkomsten van de bond door naar het Nederlandse voetbal.

De directie van de KNVB bestaat uit zeven directeuren. De positie van directeur topvoetbal ligt momenteel open, na het vertrek deze zomer van Nico-Jan Hoogma.

Heerenveen twee wedstrijden zonder geschorste Halilovic

15:22 uur Trainer Kees van Wonderen van sc Heerenveen kan in de competitiewedstrijden tegen Ajax en FC Twente geen beroep doen op Tibor Halilovic. De Kroatische spelmaker van de Friezen is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart zondag tegen NEC (0-0). Heerenveen ging akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie duels, waarvan twee voorwaardelijk.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis gaf Halilovic aanvankelijk geel, voor een wilde tackle op Elayis Tavsan. Na tussenkomst van de VAR werd dat omgezet in een rode kaart.

Heerenveen is na vijf wedstrijden nog ongeslagen in de Eredivisie en staat met 9 punten op de zesde plaats. De ploeg van Van Wonderen neemt het zaterdag in Amsterdam op tegen koploper Ajax en ontvangt een week later FC Twente.

Djokovic niet met Servië in Daviscup

14:09 uur Novak Djokovic ontbreekt wanneer de Servische tennissers volgende week de groepsfase van de strijd om de Daviscup afwerken in Valencia. De Servische tennisbond meldde maandag dat hun voornaamste troef „om persoonlijke redenen” heeft afgezegd.

De voormalig nummer 1 van de wereld won afgelopen zomer Wimbledon, waarmee zijn aantal grandslamtitels op 21 kwam. Op de US Open is Djokovic er niet bij, omdat hij zonder vaccinaties tegen corona niet welkom is in de Verenigde Staten.

Verwacht werd dat Djokovic (35) zijn rentree zou maken in het landentoernooi, maar captain Viktor Troicki bevestigde maandag dat zijn team zonder zijn topspeler naar Spanje afreist. Het management van de tennisser heeft de afmelding nog niet bevestigd.

Chelsea legt verdediger James voor vijf jaar vast

13:52 uur Verdediger Reece James heeft een nieuw contract ondertekend bij Chelsea dat hem voor vijf jaar aan de Londense club verbindt. De 22-jarige voetballer, die meestal als rechtsback wordt opgesteld, is door de club zelf opgeleid. Hij kwam inmiddels tot 128 wedstrijden voor Chelsea.

„Ik ben dolgelukkig met mijn nieuwe contract en dank de fans, de nieuwe eigenaar en iedereen die bij de club betrokken is”, laat James op de website van de club weten. „Ik weet zeker dat ik hier nog vele prijzen kan winnen, bij de club waar ik al op mijn zesde belandde.”

Chelsea-voorzitter Todd Boehly noemt James „een geweldige speler en een echte Chelsea-man.”

Hasselbaink opgestapt als coach van Burton Albion

13:31 uur Jimmy Floyd Hasselbaink is opgestapt als trainer van Burton Albion. De 50-jarige coach nam dat besluit vanwege de slechte resultaten van Burton, dat met slechts 1 punt laatste staat in League One, het derde niveau in Engeland.

De voormalig international was in januari 2021 voor de tweede keer aan de slag gegaan als coach van de Engelse club. Hasselbaink promoveerde eerder in 2015 met Burton Albion vanuit League 2.

Hasselbaink werkte eerder als coach bij Northampton Town FC en Queens Park Rangers. De oud-aanvaller van onder meer Chelsea, Atlético Madrid en het Nederlands elftal begon zijn loopbaan als hoofdtrainer in 2013 bij Antwerp.

MotoGP wil in toekomst ook racen in Saudi-Arabië

13:14 uur De MotoGP wil in de komende jaren ook gaan racen in Saudi-Arabië. Dorna Sports, de organisatie van het wereldkampioenschap in de MotoGP, de Moto2 en de Moto3, en de Saudi Motorsport Company (SMC) hebben hiervoor rond de Grote Prijs van San Marino in Misano een intentieverklaring ondertekend.

Een definitieve datum waarop een race gaat plaatsvinden in Saudi-Arabië is er nog niet. De wedstrijd moet worden gehouden op een nog te bouwen multifunctioneel circuit. Waar die baan gaat komen, is nog niet bekend.

Saudi-Arabië organiseert al een grand prix in de Formule 1 en een race in de Formule E. Ook de Dakar Rally wordt de laatste jaren in het land georganiseerd.

Duitse scheidsrechter Stieler leidt duel Ajax met Rangers

11.23 uur: Scheidsrechter Tobias Stieler leidt woensdag de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League van Ajax tegen Rangers FC. Het duel wordt woensdag om 18.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Stieler krijgt assistentie van zijn landgenoten Christian Gittelmann en Eduard Beitinger. De Duitser Christian Dingert is de videoscheidsrechter.

Stieler leidde in november 2020 de uitwedstrijd van Ajax tegen Liverpool (1-0) in de Champions League. De Duitser floot de club uit Amsterdam ook op 7 augustus 2018 tijdens een uitwedstrijd tegen Standard Luik in de play-offs (2-2).

Vanmarcke wint in VS eerste Maryland Cycling Classic

07.54 uur: Sep Vanmarcke heeft de eerste editie van de Amerikaanse wielerwedstrijd Maryland Cycling Classic op zijn naam geschreven. De 34-jarige Belg van Israel Premier Tech was na 196,9 kilometer tussen Sparks en Baltimore de beste van een kopgroep van vijf renners.

Vanmarcke klopte in de sprint de Canadees Nickolas Zukowsky en de Amerikaan Neilson Powless. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op de 24e plaats op ruime achterstand van Vanmarcke.

Het is de eerste zege in drie jaar voor de Belgische wielrenner. Vanmarcke zegevierde voor het laatst op 1 september 2019 in de Bretagne Classic - Ouest-France. Hij won in 2012 Omloop het Nieuwsblad.