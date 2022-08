Go Ahead steunt oud-speler Van Iperen met You’ll Never Walk Alone

Na enkele woorden van de stadionspeaker klonk, in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV, het nummer You’ll Never Walk Alone in stadion De Adelaarshorst.

Familieleden van Van Iperen reisden naar Moldavië en proberen hem naar Nederland te krijgen, omdat het niveau van de zorg in Nederland hoger is. Verscheidene media meldden dat Van Iperen zaterdag terugkeert in eigen land.

De gemeente Dijk en Waard schiet de oud-speler van Go Ahead te hulp door hem in te schrijven in hun gemeente. Dan komt hij in aanmerking voor een Nederlandse zorgverzekering.

Van Iperen speelde in het seizoen 2019/2020 voor Go Ahead.