Kromowidjojo en Heemskerk: nog steeds als een vis in het water

Ranomi Kromowidjojo (r) en Femke Heemskerk zijn in hun carrière meerdere malen goed geweest voor goud. Ⓒ EPA

In het Zuid-Koreaanse Gwangju begint Femke Heemskerk (31) zondag aan haar achtste wereldkampioenschap langebaan. Voor drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo (28) wordt dit het zevende WK in het 50-meterbad. Ze zijn de laatste twee overgebleven Golden Girls die tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking goud behaalden op de 4x100 meter vrije slag, het estafettenummer waarop beiden alles wonnen wat er te winnen valt. Wat is hun geheim?