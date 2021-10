Populaire Max Verstappen: ‘Belangrijk dat je authentiek bent’

Premium Autosport

Max Verstappen wuift verhalen over ’topoverleg’ weg

Red Bull Racing staat op scherp dit weekeinde. Na een moeizame vertoning in Turkije, waar Max Verstappen weliswaar de leiding in de strijd om de wereldtitel heroverde, is de race in het warme Austin een belangrijke graadmeter richting de rest van het seizoen.