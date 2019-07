Alaphilippe koerst met ballen

Julian Alaphilippe kwam solo aan na 215 kilometer van Binche in België naar Épernay in Frankrijk. Ⓒ AFP

EPERNAY - Een kamikaze-actie, pure zelfmoord. Een aanval op zestien kilometer van de finish op de steile Côte de Mutigny was een kansloze missie. Op de bespreking bij Deceuninck-QuickStep hadden ze er nog op gewezen. Julian Alaphilippe moest zijn krachten bewaren tot de klim bij de finish. Eerdere inspanningen waren toch gedoemd te mislukken. De nummer één van de wereld is echter een speciaal geval en laat zich gelukkig voor de wielerwereld nog geregeld leiden door zijn instinct. Met de ritzege en de gele trui sloeg hij een dubbelslag ’grand-cru’ in de Tour de France.