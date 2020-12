Michael van Gerwen maakt direct indruk bij WK darts

In het verleden flikte Van Gerwen al eens een huzarenstukje tegen Murray. Bij een UK Open Qualifiers gooide hij in 2017 liefst twee negendarters in een partij tegen de Schotse darter. Murray had zich bij het WK een plek in de tweede ronde verschaft dankzij een overwinning op Lourence Ilagan. Van Gerwen had een bye vanwege zijn beschermde status.

„Ik ben klaar voor het WK” liet Van Gerwen in aanloop al weten. De drievoudig wereldkampioen lijkt precies op tijd in vorm, nadat hij in het coronajaar op sportief vlak een moeilijke periode doormaakte. Dankzij de eindzege bij de Players Championship, het laatste toernooi voor het WK, vijzelfde hij zijn zelfvertrouwen weer behoorlijk op.

Groots gemiddelde Van Gerwen

Tegen Murray begon Van Gerwen vol overtuiging. Met een net gemiddelde van 100 punten per drie pijlen hengelde hij de eerste set via 3-0 in legs binnen. In het tweede bedrijf krikte Van Gerwen het niveau nog iets omhoog (105 gemiddeld). Maar doordat Murray gewoon zijn eigen legs behield, bracht hij de stand toch in evenwicht (1-1 in sets). En dat terwijl de Schot met drie pijlen in zijn hand ruim vijftien punten minder gooide dan de Nederlander.

In het vervolg van de partij bleek het niveauverschil tussen Van Gerwen en Murray toch te groot. Al bleef de Schot wel verrassend lang in het spoor van de nummer één van de wereld. Toch stootte de Brabander door naar de zege door vooral op de juiste momenten het hoofd koel te houden. Dat deed hij in de derde en vierde set via 3-1 en 3-2 in legs. Van Gerwen tikte uiteindelijk net geen eindgemiddelde van 110 aan. Zijn hoogste score op een wereldkampioenschap ligt op 114,05, gegooid in de halve finales van het WK 2017 tegen Raymond van Barneveld. Dat is ook direct het hoogste WK-gemiddelde ooit.

Terugkeer na kerst

Van Gerwen keert pas na de kerstdagen terug aan de oche. Hij treft dan de winnaar van de tweederondepartij tussen Ricky Evans en Mickey Mansell. Het doel van Van Gerwen is in elk geval duidelijk, dat is het heroveren van de wereldtitel. Bij de laatste editie werd hij immers onttroond door Peter Wright. Zelf was Van Gerwen de beste van de wereld in 2014, 2017 en 2019.