Zware blessure Jurriën Timber komt keihard aan bij Arsenal

„Het is een grote tegenvaller, vooral voor hem zo snel na zijn komst”, zei Arteta in aanloop naar het competitieduel met Crystal Palace van maandag. „Maar ook voor ons als club. We hebben hem met duidelijke bedoelingen gehaald en het was duidelijk wat hij aan het team toevoegde. Nu missen we hem de rest van het seizoen, terwijl hij ons op verschillende plekken in de verdediging had kunnen helpen.”

De Spaanse coach zei verder dat Arsenal niet direct de transfermarkt opgaat voor een vervanger van de van Ajax overgekomen Timber. „Ik denk vooral aan welke spelers we nu nog beschikbaar hebben. Het aantal mogelijkheden is erg klein, maar dat biedt kansen voor iedereen. Iedereen moet klaar zijn om te kunnen spelen.”

Ajax

Arsenal nam de 22-jarige Nederlander deze zomer voor 40 miljoen euro over van Ajax. Bij de nummer 2 van afgelopen seizoen stond Timber in de eerste twee officiële wedstrijden meteen in de basis, als linksback. In de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest viel Timber zaterdag vlak na rust geblesseerd uit. Hij liep schade op aan de voorste kruisband van zijn rechterknie.