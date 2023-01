Gakpo en Ziyech houden elkaar in evenwicht in Engelse topper

In de 1000e wedstrijd van Jürgen Klopp als manager - de Duitser was voor zijn komst naar Liverpool in dienst bij Borussia Dortmund en FSV Mainz - begon Gakpo in de basis bij de Reds. De Nederlander en zijn ploeggenoten schrokken al snel wakker, toen Kai Havertz Chelsea op voorsprong leek te zetten. De vroege treffer van de Duitser werd wegens buitenspel echter ongedaan gemaakt.

Liverpool deed in de eerste helft weinig met die meevaller, en verzandde bij vlagen in slordig aanvalsspel. Gakpo deelde in de malaise en was vooral zoekende. De twee schietkansen die hij kreeg gingen wild over het doel van Chelsea-doelman Kepa heen.

Miljoenendebuut

Chelsea, dat met Hakim Ziyech in de basis aan de aftrap verscheen, liet ondertussen ook niet bepaald zien dat de ommekeer in het nog tegenvallende seizoen nabij is. Iemand die daar verandering in zou moeten brengen in Mykhailo Mudryk. De kersverse aankoop, voor een transfersom die kan oplopen tot maximaal 100 miljoen euro overgenomen van Shakhtar Donetsk, maakte in de 55e minuut zijn debuut voor de Blues.

Mudryk debuteert voor Chelsea. Ⓒ ANP/HH

De 23-jarige, lichtvoetige, Oekraïener liet enkele malen voorzichtig zien waarom Chelsea-eigenaar Todd Boehly zo diep voor hem in de buidel heeft getast. Verder dan een enkele speldenprik kwam de aanvaller echter ook niet.

Na negentig gezapige minuten eindigde het duel tussen beide giganten dan ook zoals het begon, waardoor zowel Liverpool als Chelsea blijft steken op 29 punten. De top-3 van de Premier League, met daarin Arsenal, Manchester City en Manchester United, is voorlopig heel ver uit zicht.