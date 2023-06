100 Formule 1-zeges Red Bull, Verstappen hofleverancier

Door Erik van Haren

Max Verstappen Ⓒ ANP / HH

MONTRÉAL De zege van Max Verstappen in Canada betekende Red Bulls honderdste overwinning in de Formule 1. De Nederlandse coureur kwam zondag voor de 41e keer in zijn loopbaan als eerste over de streep namens de succesvolle renstal.