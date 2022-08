Premium Het beste van De Telegraaf

Groot feest Van der Vleuten blijft uit ondanks grandioos WK: ’Zo gaat dat in onze wereld’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Maikel van der Vleuten en Beauville Z veroveren brons. Ⓒ Jacob Melissen

HERNING - Een snipperdag zit er niet in voor Maikel van der Vleuten na zijn magische weekeinde op de WK in Herning. De 34-jarige springruiter had eerst een belangrijk aandeel in de zeer verrassende zilveren medaille van het Nederlands team in de landenwedstrijd en bemachtigde zondag net zo onverwacht het brons. Rond half acht in de avond begon de Brabander aan de terugreis van negen uur, en om 6.30 uur stond zijn wekker. „Zo gaat dat in onze wereld, hè? Er is altijd werk aan de winkel.”