Renger van der Zande: ’Zo’n klokkie geeft deze race iets magisch

Renger van der Zande (tweede van rechts) wacht komend weekeinde een uitputtingsslag. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - ’Jij 85.000 euro, ik jouw Rolex. Deal?’. Nee, dit is geen louche onderhandeling in de onderwereld. Autocoureur Renger van der Zande besloot vorig jaar niet in te gaan op het verleidelijke voorstel na de podiumceremonie van de gewonnen 24 uur van Daytona. Komend weekeinde gaat hij in Florida voor de tweede overwinning op rij.