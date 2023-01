Griekspoor slaat zich in India naar eerste ATP-zege

Griekspoor stond voor de eerste keer in zijn loopbaan in de eindstrijd van een ATP-toernooi. Het had zelfs een duel met een landgenoot kunnen zijn, maar Botic van de Zandschulp ging vrijdag in zijn halve finale onderuit tegen Bonzi. Voorafgaand aan het toernooi was de Nederlander, die sinds augustus geen zege meer op te ATP Tour geboekt had, de nummer 95 van de wereld.

Bonzi, de nummer 60 van de wereld, pakte de eerste gelijkopgaande set bij zijn eerste kans op een break. Dat was bij 5-4 en een voorsprong van 40-0. Daarvoor had Griekspoor nog drie van zijn vier servicegames zonder puntverlies gewonnen. In de tweede set kreeg Griekspoor breakkansen in de zevende game, maar hij slaagde er niet in leeftijdsgenoot Bonzi zijn opslaggame afhandig te maken. Dat lukte uiteindelijk wel in de elfde game, waarna Griekspoor op 6-5 kwam en de set niet meer uit handen gaf.

In de derde set was er opnieuw een break voor de Nederlander, die Bonzi bij 15-40 in de derde game een dubbele fout zag slaan. De Fransman kreeg bij 2-3 nog één keer een kans een opslaggame van Griekspoor te pakken, maar slaagde daar niet in. Bonzi zag vervolgens Griekspoor bij 5-3 nogmaals een breakpoint verzilveren. Dat betekende meteen het einde van de partij, die ruim 2 uur en een kwartier had geduurd.

Coach

Opvallend is dat Griekspoor zijn eerste titel veroverde zonder een coach aan zijn zijde. Begin vorige maand werd bekend dat hij zijn samenwerking met Raemon Sluiter heeft beëindigd. De twee verschilden over meerdere dingen van inzicht, liet Griekspoor destijds weten. Een week geleden werd duidelijk dat hij weer in zee gaat met Kristof Vliegen. De 40-jarige Belg was tussen 2013 en 2019 ook al de coach van de Nederlander, maar hij was er nog niet bij in Pune, waar Griekspoor achtereenvolgens de Spanjaard Jaume Munar, de Italiaan Marco Cecchinato en de Rus Aslan Karatsev versloeg. Tussendoor hoefde hij in de kwartfinales niet in actie te komen tegen de Kroaat Marin Cilic, die zich met een knieblessure afmeldde. Cilic was als eerste geplaatst in Pune.

Vorig jaar won Tim van Rijthoven in Rosmalen een toernooi op het hoogste niveau. Daarvoor was het tien jaar geleden dat een Nederlandse tennisser een ATP-titel had veroverd. Dat was Robin Haase in 2012 in het Oostenrijkse Kitzbühel.