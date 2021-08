Soap bij Roda JC: op non-actief gezette Jeffrey van As komt gewoon op kantoor

Van As werd vorige week slachtoffer in een machtsstrijd tussen twee stromingen in de club. Nadat eerder al twee commissarissen, onder wie oud-speler en oud-trainer René Trost waren opgestapt, werd Van As de wacht aangezegd door het restant van de rvc onder leiding van rvc-voorzitter Joop Janssen, die de touwtjes steeds nadrukkelijker naar zich toe trekt binnen de club. Janssen heeft aangegeven dat de functie van Van As is wegbezuinigd, maar dat er ook onvrede zou zijn over het gedrag en functioneren van de td.

De achterban van Roda JC is op de hand van Van As en op sociale media heeft hij steunbetuigingen gekregen van supporters. Nadat Roda JC in het voortijdig afgebroken coronajaar 2019/2020 slechts zeventiende werd in de Keuken Kampioen Divisie, het slechtste resultaat ooit in de clubhistorie, werd Van As, die eerder td was bij ADO Den Haag en NAC Breda, aangesteld om de club sportief weer op te bouwen. Onder leiding van trainer Jurgen Streppel werd Roda JC afgelopen seizoen achtste en wisten de Limburgers in de play-offs om promotie/degradatie De Graafschap uit te schakelen. In de halve finale van de play-offs was de latere promovendus NEC te sterk voor Roda JC.

Overnameperikelen

Roda JC heeft uiterst rumoerige jaren achter de rug, vooral door overnameperikelen, waarbij het voortbestaan van de club zelfs aan een zijden draad hing. De zwartste episode was toen de club in handen dreigde te vallen van de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega, die zich voordeed als een kapitaalkrachtige Mexicaanse zakenman, maar in werkelijkheid een luchtfietser was. De Mexicaan, die niet aan zijn betalingsverplichtingen voldeed, werd in de rust van een wedstrijd door boze supporters uit het Parkstad Limburg Stadion verjaagd en koos uiteindelijk eieren voor zijn geld. Onder een nieuw consortium van eigenaren, de ondernemersgroep Phoenix, leek Roda JC sinds vorig jaar in rustiger vaarwater te zijn gekomen, maar de club is opnieuw in een machtsstrijd verzeild geraakt.