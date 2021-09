Ellen van Dijk heeft weer vleugels: ’Tweede wereldtitel is mijn ultieme droom’

„De pijn zal nooit helemaal weggaan”, zegt Van Dijk. „Ik heb mijn houding veranderd en laat me veel behandelen. Die rug is altijd een aandachtspunt. Het hoort bij me, maar ik kan er goed mee omgaan en het is onder controle. De laatste jaren haal ik op mijn tijdritfiets weer de wattages waar ik naar streef. Daar ben ik blij mee en ik heb het gevoel dat ik op mijn allerbeste niveau ooit zit.”

Van Dijk heeft weer vleugels. Want hoewel ze altijd in de schaduw staat van de Grote Drie (Marianne Vos, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten), heeft de renster van Trek-Segafredo inmiddels ook een indrukwekkende erelijst bij elkaar getrapt. Liefst 56 overwinningen, en vele individuele medailles op de kampioenschappen - waaronder vijf Europese titels en een gouden plak (tijdrit) op de WK van 2013 - prijken op haar palmares.

"’Ik hoor steeds vaker dat ik er trots op mag zijn, maar zelf sta ik er nooit bij stil’"

„Ik hoor steeds vaker dat ik er trots op mag zijn, maar zelf sta ik er nooit bij stil”, reageert ze. „ De lat ligt nog steeds sky high, voor minder dan een titel doe je het niet. Zoals ook vorige week op de EK-tijdrit. Ik reed een prima race en pakte zilver. Marlen (Reusser, red.) was gewoon sterker en dan moet je eigenlijk tevreden zijn met de tweede plaats. Maar dan heerst toch de teleurstelling.”

Diezelfde Reusser is met Annemiek van Vleuten haar grootste concurrent op de WK-tijdrit. Wat zou het voor Van Dijk mooi zijn om bij onze zuiderburen voor de tweede keer de regenboogtrui te veroveren. „Dat is mijn ultieme droom. Dan zal ik mijn allerbeste tijdrit ooit moeten rijden. Het is vlak en zoals het er nu naar uitziet vooral wind mee, dus dat wordt aan één stuk doorboren”, weet de hardrijdster, die in een WK-wegrace nooit tot grootse prestaties kwam. „In een sprint red ik het niet, dus als ik daar wil meedoen voor de medailles, moet alles meezitten. Dat goud op de EK geeft wél vertrouwen. Ik ben in ieder geval fysiek klaar voor deze wereldtitelstrijd.”