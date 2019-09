Krul wint met Norwich verrassend van ManCity

Kenny McLean bezorgde Norwich na ruim een kwartier een voorsprong door vanuit een corner raak te koppen en tien minuten later tikte Todd Cantwell binnen voor de 2-0. Kort voor rust tekende Sergio Agüero voor de aansluitingstreffer, waardoor hij in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen trefzeker was.

In de tweede helft drukte City niet door en kort na rust bracht de Finse sensatie Teemu Pukki, met zijn zesde goal van het seizoen, de marge weer op twee door een fout van City-verdediger Nicolás Otamendi af te straffen. Rodrigo bracht City in de slotfase nog terug tot 3-2, maar verder kwam de ploeg van Pep Guardiola niet.