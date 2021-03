Wie grijpt de macht bij Barcelona? ’Laporta staat voor hoeren, geld en snelle auto’s’

JOAN LAPORTA

Keert de oude president terug voor een nieuwe termijn? Joan Laporta, van beroep advocaat, was tussen 2003 en 2010 al de machtigste man binnen de club. Geen man die de socio’s gouden bergen belooft. Hij is de meest realistische van de drie kandidaten, heeft charisma en lijkt de meeste steun te hebben.

Hij hoopt dat hij oude tijden kan doen herleven in Camp Nou. Meer aandacht voor de jeugdopleiding en meer inspraak voor de socio’s. Laporta zegt dat sterspeler Messi alleen blijft als híj president wordt. „Zo niet, dan vertrekt Messi.”

VICTOR FONT

De gevaarlijkste tegenstander voor Laporta is Victor Font. De man die alles zet op de terugkeer van Barça-icoon Xavi, het kind van de club. De voormalige sterspeler verdient nu nog een miljoenensalaris in Qatar, waar hij als trainer is begonnen. Als het aan Font ligt hoeft Koeman niet meteen weg. Hij ziet in Xavi een directeur. Met een opmerkelijke uitspraak die hij voor kerst al deed heeft hij de fans min of meer verzekerd dat Xavi daadwerkelijk terugkeert. „Als hij niet komt betaal ik de seizoenkaarten van alle leden uit eigen zak”, zei hij. Font is ook de man die beweerde dat Jordi Cruijff terugkomt, als technisch directeur dit keer.

TONI FREIXA

Outsider in het verkiezingsspel is Toni Freixa. Die deed zes jaar geleden een vergeefse gooi naar het presidentschap. Het werd een nederlaag, maar dat weerhoudt hem er niet van om weer te proberen.

Belangrijkste programmapunt van Freixa: 49 procent van alle Barcelona-aandelen verkopen, waarmee de schuld van 1,2 miljard euro kan worden afgelost. Interessant voor Koeman is dat meneer Freixa een fan van hem is en van mening is dat de Nederlander formidabel werk verricht als coach van Barcelona.

Socio’s

Josep María Solé (58) - eigenaar van het Catalaanse restaurant La Cova Fumada in de wijk Barceloneta - is socio en heeft al gestemd, net als bijna 23.000 andere leden per post. Dat kon tot vijftien dagen geleden, vanwege de coronacrisis. „Ik heb Laporta gestemd. Font is ook een goede kandidaat, maar hij ontbeert charisma. Dat heeft Laporta wel! Hij heeft ervaring en staat ook goed op tegen de macht die Madrid probeert uit te oefenen.”

Josep María is al 55 jaar socio. Toen hij een peuter van drie jaar was, maakte zijn vader hem en zijn broer lid. Voor hem is Barça vooral „het gevoel ergens bij te horen”. „Iets dat heel groot is, veel groter is dan ikzelf. Het is een gevoel, Barça is mès que un club. Het is de belangrijkste vertegenwoordiger van Catalonië.” Met een lach: „Belangrijker dan de Generalitat, de Catalaanse regering. Daarom zijn dít ook de belangrijkste verkiezingen.”

Ook de Nederlander Robert Dijkhuis is een socio. Hij komt al zijn hele leven in Catalonië, heeft inmiddels een tweede huis net onder Barcelona. „Ik ging veel naar wedstrijden van Barça en ben 14 jaar geleden lid geworden omdat ik datgene wil steunen waar ik zoveel plezier aan beleef.”

Laporta is zijn favoriet. „Hij is natuurlijk ook een opportunist, maar in hem heb ik het meeste vertrouwen. Hij heeft de ervaring om de club uit het moeras te trekken: uit de schulden en de chaos. En hij staat voor het Barça dat ik mooi vind: de jeugd, de eigen opleiding.”

Ook supporter Karim hoopt dat Laporta wordt gekozen. „Hij zal Barça weer groot maken. Messi blijft en hij stelt ook financieel orde op zaken.” Zijn vrouw, Laura Perez, is daar minder zeker van. „Laporta staat voor putas, dinero en coches: hoeren, geld en snelle auto’s.”

Het is het beeld dat Laporta graag uitdraagt: toen hij bij een tv-programma samen met zijn imitator werd uitgenodigd die hem als een zuipende losbol neerzette, zei hij dat dat nog niets was: „Bij mijn feesten zijn er meer vrouwen en meer champagne.”

