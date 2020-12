IOC: Wit-Russische president Lukashenko niet welkom op Spelen

Het IOC weert ook twee andere hoogwaardigheidsbekleders van het nationale olympisch comité van Wit-Rusland, onder wie Lukashenko’s zoon Viktor, die de vice-president van de vertegenwoordigende bond is.

„Het IOC is tot de conclusie gekomen dat de huidige leiders in Wit-Rusland de atleten niet voldoende hebben beschermd tegen politieke discriminatie binnen het nationaal olympisch comité, de sportbonden en de sporten zelf”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach.

In Wit-Rusland zijn al maandenlang protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De autoriteiten hebben met geweld opgetreden tegen de oppositiebeweging en veel burgers zijn gevangengezet. Lukashenko claimt de overwinning bij de presidentsverkiezingen op 9 augustus. De oppositie ziet burgerrechtenactiviste Svetlana Tichanovskaia als de winnaar van de verkiezingen.

Niet meer sporten bij Spelen in 2024

Het IOC heeft verder het maximum aantal sporten en deelnemers bij de Olympische Spelen van Parijs 2024 teruggebracht. Van de 41 voorstellen van de internationale sportbonden voor extra disciplines werd er niet een aangenomen. In Parijs zullen er 329 disciplines worden gehouden, tegen 339 volgend jaar in Tokio.

Het IOC heeft het maximum aantal atleten ten opzichte van Tokio met 592 teruggebracht naar 10.500. Voor de eerste keer zullen er precies evenveel mannen als vrouwen deelnemen. „Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen zal er in Parijs een volledige gelijkheid van de seksen zijn”, kondigde Bach aan. In Tokio volgend jaar is het percentage vrouwelijke deelnemers nog 49 procent. Het aantal medaille-evenementen in de mixed-klasse groeit van 18 naar 22.

Onder de disciplines die zijn geschrapt zijn medaille-evenementen bij het gewichtheffen en het boksen. Breakdancen, surfen, skateboarden en klimmen hebben definitief een plek op de Spelen van 2024. Het IOC heeft de voordracht van deze vier sporten maandag officieel goedgekeurd, meldde voorzitter Bach.

Het organisatiecomité van Parijs 2024 had het IOC vorig jaar verzocht deze sporten in het programma op te mogen nemen. Daar heeft het IOC nu de goedkeuring voor gegeven. Surfen, klimmen en skateboarden staan ook al op het programma van de naar volgend jaar uitgestelde Spelen van Tokio 2020.

„Met dit programma maken we de Olympische Spelen van Parijs 2024 klaar voor de post-corona wereld”, zei Bach. „Daarnaast brengen we de kosten en complexiteit van de organisatie van de Spelen terug.”