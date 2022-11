Conor McGregor wil niet naar rechtbank met oud-kameraad: ’Laten we erom vechten’

The Notorious gooide dinsdag via Twitter een inmiddels verwijderd audiobericht de wereld in, waarin hij Lobov – die hij tussen de regels door voor rotte vis uitmaakte - opdroeg om zich rond half elf ’s avonds bij zijn sportschool SBG in Dublin te melden. ,,Dan vechten we erom”, aldus McGregor.

De voormalig veder- en lichtgewichtkampioen van de UFC is het zat dat Lobov geld van hem wil zien, omdat de Rus naar zijn eigen idee een grote rol heeft gespeeld bij de oprichting van McGregors whiskey merk Proper 12, waarvan de Ier de rechten in 2021 voor maar liefst 575 miljoen dollar verkocht. Lobov wil naar verluidt vijf procent van dat bedrag hebben. Volgens McGregor heeft Lobov hem inmiddels ook aangeklaagd wegens smaad. Iets wat nog niet is bevestigd.

McGregor en Lobov golden lange tijd als goede vrienden. Niet alleen trainden de twee samen, ook trokken ze buiten de sportschool veel met elkaar op. Toen Lobov, die vorig jaar met pensioen ging, in 2018 door Khabib Nurmagomedov en diens teamgenoten in het nauw werd gedreven in een hotel, vloog McGregor vanuit Ierland direct naar New York om verhaal te halen. Het resulteerde in een opstootje waarbij de Ier een steekkarretje gooide naar een bus met daarin de Russische vechter. Enkele maanden later troffen McGregor en Nurmagomedov elkaar in de octagon. De Rus won dankzij een verwurging.