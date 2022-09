Premium Het beste van De Telegraaf

’Boegeroep maakt mij geen zak uit’ Verstappen deelt dreun na dreun uit als Rocky Balboa: wanneer volgt genadeklap?

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Sylvester Stallone en Max Verstappen voor de race. Ⓒ RBCP

MONZA - Of het boegeroep nu tegen hem gericht was of tegen het feit dat de Grand Prix van Italië achter de safety car werd beëindigd, deed er niet eens toe. Max Verstappen haalde zijn schouders er over op, net als eerder dit jaar toen hij werd uitgejouwd op Silverstone. Ook op Monza won de WK-leider met een machtsvertoon waar je U tegen zegt.