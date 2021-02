Atlético Madrid boekt kleine overwinning bij Granada

Marcos Llorente zette Atlético na ruim een uur op voorsprong. Hij verraste doelman Rui Silva met een schot in de korte hoek. Slechts enkele minuten later was het alweer gelijk. Yangel Herrera was daarvoor verantwoordelijk, na slecht uitverdedigen aan de kant van de club uit de hoofdstad.

Ietwat gelukkig kwam Atlético opnieuw op voorsprong. Ángel Correa scoorde, mede omdat verdediger Jesús Vallejo zijn inzet van richting veranderde. Dit keer had Granada geen antwoord. Dat betekende de zestiende overwinning in de laatste achttien wedstrijden in de competitie.

Atlético Madrid heeft nu 8 punten voorsprong op Real Madrid én een wedstrijd minder gespeeld.